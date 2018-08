EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Rasmussen, Silvestre, Antonelli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; Caputo, La Gumina. Allenatore: Andreazzoli.

A disposizione: Provedel, Fulignati; Brighi, Veseli, Mchedlidze, Traore, Bennacer, Lollo, Pasqual, Untersee, Marcjanik, Mraz.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Romagna, Ceppitelli (24′ Pisacane), Lykogiannis; Castro, Cigarini, Ionita; Barella; Farias, Pavoletti. Allenatore: Maran.

A disposizione: Rafael, Daga, Aresti, Pajac, Andreolli, Andreolli, Dessena, Bradaric, Cerri, Padoin, Sau.

Primo tempo: 1-0

Passano 14 minuti e l’Empoli è già di una rete sopra al Cagliari. I padroni di casa si sono portati in vantaggio grazie alla rete di Krunic.

I rossoblu hanno comunque preso coraggio sfiorando il pareggio anche al 30′, quando su un cross di Ionita, Pavoletti ha incornato alla grande mettendo però di poco oltre la traversa.

Vicini alle famiglie delle vittime e a tutti i genovesi 🙏 pic.twitter.com/VuNteIKDye — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 19 agosto 2018

Prima della chiusura della prima frazione di gioco c’è stato il tempo per assistere ad un tentativo al 42′ di Farias che Terracciano ha bloccato con sicurezza. Più Empoli che Cagliari nella prima parte, ma i rossoblu sembra che vogliano vendere cara la pelle.

INTERVALLO – Si chiude qui la prima frazione, con gli azzurri in vantaggio per 1-0 con la rete di Rade Krunic #EmpoliCagliari pic.twitter.com/O9GXo0giaU — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 19 agosto 2018

Secondo tempo: 2-0

Eppure, al 51’l’Empoli raddoppia:

⏱ 51′ | 2-0 | Raddoppio dei padroni di casa con Caputo che batte #Cragno sul primo palo.#EmpoliCagliari #forzaCasteddu — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) 19 agosto 2018

Ci prova ancora il Cagliari. Al 62′ Pavoletti controlla al limite e fa partire un destro che si stampa sul palo alla sinistra di Terracciano. Tutto da rifare.

73′ 2-0 #EmpoliCagliari

Ultimo cambio Cagliari: fuori Ionita dentro Cerri — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 19 agosto 2018

Ci prova Cerri in girata all’83’, ma dopo una deviazione la palla finisce in calcio d’angolo. Esordio con l’amaro in bocca per i rossoblu, che terminano con un secco 2-0 per l’Empoli.

Commenti

comments