Asfalto esploso e manto stradale gravemente danneggiato: è il bilancio del maltempo di ieri a Pirri, dopo il violento acquazzone di ieri. Via Socrate, dove sono presenti alcune vasche di laminazione che dovrebbero contenere la forza della pioggia, è stata oggi chiusa al traffico dopo l’intervento della polizia municipale.

I vasconi, realizzati tra il 2015 e il 2016 dalla Giunta Zedda, sembrano quindi non aver risolto il problema. “Ci sono grossi disagi da parte dei cittadini, con grossi cedimenti del manto stradale in prossimità delle vasche”. Lo ha scritto Alessandro Vinci, consigliere di opposizione della Municipalità di Pirri, che ha postato le foto dei disagi. “Come ho più volte sottolineato in sede di Consiglio le soluzioni finora poste in essere per la mitigazione del rischio idrogeologico a Pirri non sono soddisfacenti e sicuramente sono antieconomiche”.

Domani, secondo Vinci, si procederà ai rilievi per la valutazione dei danni. Ma anche oggi gli abitanti di Pirri scrutano il cielo preoccupati: i vasconi sono già pieni, mentre protezione civile ha esteso un’allerta meteo per rischio idrogeologico che durerà fino alle 21.

Commenti

comments