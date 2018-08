L’architetta Federica Pinna ha formalizzato le sue dimissioni dall’incarico di assessora all’Urbanistica del Comune di Oristano con una lunga lettera indirizzata al sindaco Andrea Lutzu.

Le deleghe in capo al suo assessorato sono state assunte temporaneamente ad interim dallo stesso sindaco “per il tempo necessario a valutare la situazione anche con le forze politiche della maggioranza”. Quanto sarà lungo questo tempo però non è dato di sapere. L’unica cosa certa al momento è che Federica Pinna, militante di Fratelli d’Italia, era entrata nella giunta di centrodestra su indicazione e in sostituzione del leader di Fortza Paris Mauro Solinas, che si era dovuto dimettere a pochi giorni dalla nomina per una incompatibilità.

E come spiega la stessa Pinna nella lettera, è stato Solinas a chiederle, il 23 giugno scorso, di farsi da parte entro la fine dell’anno per consentire a Fortza Paris “di avere un assessore politico di riferimento in vista delle elezioni regionali”. E proprio Solinas, che in passato è stato vicesindaco, assessore comunale e candidato a sindaco oltre che presidente del Consiglio provinciale, potrebbe essere il candidato di punta per Fortzs Paris al voto per il rinnovo del Consiglio regionale. Da qualche settimana Solinas è anche vicepresidente nazionale del partito.

