Incidente stradale questo pomeriggio nell’Asse mediano di Cagliari, in direzione via Stamira.

Un 44enne di Quartu, alla guida di uno scooterone Yamaha 400, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere sul guard rail.

Il motociclista, cadendo dallo scooter, è rimasto ferito ed è stato soccorso da un’ambulanza e trasportato all’ospedale Marino di Cagliari con assegnato codice giallo.

Sul posto la polizia municipale per i rilievi di legge

