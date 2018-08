I Carabinieri di Siniscola (Nu) hanno denunciato due persone residenti nella provincia di Bologna, ritenute responsabili del furto di un tablet.

Il mese scorso la coppia, in vacanza in Sardegna, approfittando in un momento di distrazione del proprietario, ha rubato un tablet lasciato momentaneamente incustodito sul tavolino di un bar nel centro di Siniscola. I Carabinieri dopo averne localizzato la posizione tramite il numero identificativo dell’Imei, sono riusciti ad identificare i ladri.

I militari rintracciavano così la coppia di 40 e 45 anni, di cui uno di loro già noto alle forze dell’ordine, denunciandoli quindi per il furto. Il tablet è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

Commenti

comments