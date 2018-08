Il Ministero della salute ha diffuso l’avviso di richiamo di un lotto di Salsiccia stagionata “La Casareccia” a marchio TERREMERSE SOC. COOP per la possibile presenza di Salmonella spp. Il prodotto interessato è venduto in forme intere da 600 grammi circa, con il numero di lotto 1-8-165.124 e scadenza 13/10/2018. La salsiccia stagionata richiamata è stato prodotta da TERREMERSE SOC. COOP nello stabilimento di via Fiumazzo 773 a Voltana Di Lugo in provincia di Ravenna (IT 2234 P). Si raccomanda di non consumare il prodotto interessato e di restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Il pericolo del batterio di salmonella è l’infezione nota come salmonellosi. Il patogeno, molto diffuso, viene diffuso attraverso gli animali da allevamento e quelli da compagnia, andando così a contaminare latte, uova e carni. Tra i sintomi più comuni, la salmonellosi può manifestare vomito, diarrea, nausea, febbre e doloro addominali dovuti al contatto o all’ingestione con cibo e acqua contaminata.

