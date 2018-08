Nubifragio a Serramanna.

Via Serra, dopo diverse ore di pioggia insistente, è diventata un fiume in piena, come documentato da queste foto:

Pioggia e temporali continueranno fino a domani: la protezione civile infatti ha prorogato l’allerta meteo che toccherà soprattutto il Sud Sardegna e il Sulcis fino alle 21 del 22 agosto.

