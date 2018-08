Le associazioni di genitori per la libertà di scelta che si oppongono all’obbligo vaccinale ieri hanno annunciato che la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede la sospensione dell’obbligo vaccinale per l’età evolutiva ha raccolto oltre cinquantamila firme, il numero minimo per poter portare in parlamento la proposta.

L’iniziativa è stata promossa da decine di associazioni che da tempo chiedono che i vaccini vengano resi facoltativi per timore di possibili reazioni avverse e per chiedere l’obbligo degli esami prevaccinali.

