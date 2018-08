Il Terralba Extra Sound si avvia verso la seconda serata. Giovedì 23 agosto, la Piazza Caduti su Lavoro di Terralba si accenderà ancora per regalare a fan e curiosi una seconda occasione di musica e divertimento, dj set e concerti live inediti, e per certi versi unici: sul palco una lineup variegata, che saprà convogliare i gusti musicali una vasta massa di persone. Pop, rock, hip hop, dance, elettronica saranno solo alcuni dei generi proposti, a cui si aggiunge un tributo doveroso ad una delle band cardine della storia del rock italiano.

Non sarà facile non divertirsi nella seconda serata del Terralba Extra Sound dove l’ironia, i ritmi cadenzati e la buona musica la farà da padrona. Ecco perché la band di punta sarà il nome più forte dell’attuale scena pop e indie italiana: LO STATO SOCIALE. Reduci dal successo ottenuto al Festival di Sanremo con la “vecchia che balla” e mattatori del Concertone del primo maggio in Roma, Lodo Guenzi e compagni porteranno a Terralba – nell’ UNICA DATA SARDA del loro tour – un viaggio a spasso nel tempo dalle origini fino al successo de “Una vita in vacanza”, senza disdegnare i brani irrinunciabili che li hanno imposti al top della scena pop nazionale. Cinque pazzi scatenati che alzeranno anche in Sardegna l’asticella del loro live, dove suonare non basta ma occorre che accadano cose insolite e straordinarie sul palco. Un live imperdibile per tutti i fan della band e non solo.

Ci sono musiche che travalicano i confini di un palcoscenico per farsi colonne sonore di un’epoca. Parlare di Bologna significa parlare della fantasia al potere, degli anni 70′ e 80′ marchiati a fuoro dallo sberleffo, la demenzialità e l’ironia degli Skiantos, abili a definire quegli anni con una sintesi musicale rock che darà luoghi a molte copie, più o meno riuscite, in tutta Italia. Fabio Testoni, meglio conosciuto come DANDY BESTIA, ne era ed è il chitarrista storico e da qualche anno sta riproponendo in giro per lo Stivale i grandi classici della band come “Mi piaccion le sbarbine”, “Kinotto”, “Eptadone” e tante altre. Il tributo sarà riproposto al Festival, dove Dandy Bestia sarà accompagnato dalla band più seguita nel territorio oristanese, quei SONIC MARBLES che dal 2010 hanno riletto con sapiente maestria alcuni dei progetti rock più interessanti della storia della musica come i CSI, i Ramones, i REM e tanti altri.

Lo spazio alle nuove leve sarde viene confermato anche in questa occasione dove sul palco salirà il rapper FRIZZ. Giovane talento oristanese, si è fatto conoscere nel panorama musicale sardo grazie ad un mixtape e ad un ep recentemente pubblicati, in cui è facile apprezzare la sua capacità di produrre rime taglienti unite ad uno stile ben collaudato. Pezzi come “Girallargo”, “Vestito di rabbia” e “Rimozione forzata” danno una base abbastanza corposa sul tipo di sviluppo armonico e sulla strada che il ragazzo andrà a percorrere nei prossimi anni, divenendo uno dei riferimenti isolani della scena rap.

La serata si chiuderà con l’after party più bello e coinvolgente dell’estate sarda 2018. Alla consolle si alterneranno LOWWRENZO, KIPPKILL e PALITROTTU per il dj set del progetto “Una Festa Tranquilla”. I tre deejay inonderanno Piazza Caduti sul Lavoro di Terralba con tante good vibes tranquille, così com’è nella missione del progetto. Un fine serata danzante, dalla grande varietà stilistica e sonora che soddisferà i palati fini di chi avrà voglia di divertirsi in un lungo giovedì di agosto.

