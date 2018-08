A causa di un grosso allagamento la circonvallazione di Sinnai è chiusa al traffico.

In questo momento gli addetti alla manutenzione e il Comune si stanno adoperando per risolvere il problema causato dalle forti piogge degli ultimi giorni nel paese al limite della Città metropolitana.

Un problema, sembra, risolvibile in poche ore secondo la polizia municipale di Sinnai, che sta monitorando la situazione. La strada rimarrà off limits fino alla sua messa in sicurezza.

Commenti

comments