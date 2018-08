Il popolare cantante dei Mr. Big, Eric Martin sarà in Italia per due date unplugged il 22 e 23 settembre, la prima al Giardino di Montecatini Val Di Cecina e la seconda allo Slaughter Club di Paderno Dugnano.

Eric Martin, cantante e leader dei Mr.Big, torna in Italia durante il suo tour europeo. Cantante e chitarrista con trent’anni di carriera alle spalle dal 2013 sta portando in giro per l’Europa i classici dei Mr. Big e il meglio dei suoi brani da solista. Il tutto in performance acustiche.

Eric Martin vanta collaborazioni con importanti nomi della scena rock internazionale come AC/DC, ZZ Top, Van Halen e Billy Sheehan che lo hanno portato a riscuotere ulteriori consensi da aggiungere a quelli conquistati con i Mr. Big e come solista.

