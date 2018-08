Martedì 28 agosto il Circolo Magnolia di Segrate (MI) ospiterà il ritorno in Italia dei Flogging Molly, gruppo celtic punk di origine irlandese attivo dal 1997. L’ultimo disco della band si intitola Life is Good ed è stato pubblicato lo scorso anno dalla Spinefarm Records.

Gli organizzatori dell’evento comunicano che saranno gli Street Dogs, band punk rock capitanata da Mike McColgan, ad aprire la serata.

Dal loro album di debutto Savin Hill (2003) passando per Fading American Dream (2006), State of Grace (2008) e l’omonimo del 2010, la band è arrivata fino al 2018 quando ha interrotto otto anni di silenzio discografico per pubblicare il nuovo disco Stand for Something or Die for Nothing su etichetta Century Media.

