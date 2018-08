Il Comune di Sant’Antioco – Assessorato alla Pubblica Istruzione, informa che sono aperte le iscrizioni all’Asilo Nido (per bambini dai 3 mesi ai 24 mesi) e alla Sezione Primavera (per bambini dai 24 mesi ai 36 mesi), per l’anno educativo 2018-2019 presso l’Asilo “Generale Carlo Sanna”.

Il Comune di Sant’Antioco – Assessorato alla Pubblica Istruzione, informa che sono aperte le iscrizioni all’Asilo Nido (per bambini dai 3 mesi ai 24 mesi) e alla Sezione Primavera (per bambini dai 24 mesi ai 36 mesi), per l’anno educativo 2018-2019 presso l’Asilo “Generale Carlo Sanna”. Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Antioco, a partire da oggi mercoledì 22 agosto e fino al 3 settembre prossimo, direttamente a mano o con posta certificata inviata all’indirizzo PEC: protocollo@comune.santantioco.legalmail.it.

Le domande, debitamente compilate e corredate dalla documentazione richiesta, devono essere protocollate entro il termine richiesto, pena l’esclusione dalle graduatorie. I moduli per l’accesso al servizio e il regolamento sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.santantioco.ca.it.

Il servizio è principalmente rivolto ai bambini residenti a Sant’Antioco e ai bambini non residenti se figli di genitori che hanno sede lavorativa nel Comune di Sant’Antioco (verranno prese in considerazione iscrizioni di bambini non residenti figli di genitori che non hanno sede lavorativa nel Comune di Sant’Antioco solo in caso di posti vacanti).

