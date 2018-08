Dopo aver pubblicato il nuovo album, i Voivod saranno in Italia insieme ai Nightrageper tre appuntamenti assolutamente da non perdere per avere un’anteprima della nuova musica e festeggiare il trentacinquennale di carriera: martedì 18 settembre al Locomotiv Club di Bologna, mercoledì 19 settembre al Largo Venue di Roma e giovedì 20 settembre al Santeria Social Club di Milano.

Anomali. Imprescindibili. Iconoclasti. Una “band per band”. Sono queste le parole oscure che riassumono sintetizzano l’esperienza di un gruppo di artisti che collaborano da oltre trent’anni, quattro ragazzi del Quebec storditi dall’arte, dediti all’hashish e influenzati da Venom e Mötörhead. Post-heavy metal, pre-MTV. Erano gli anni 80 e la minaccia di una guerra nucleare era nell’aria, perciò perché non godersi il momento sorseggiando assenzio, componendo musica e sfoggiando pelle e borchie?

Michel Langevin concepì un universo, un personaggio, un antieroe: il Voivod. Vestito dal tessuto eccentrico di Bram Stoker e Stanley Kubrick, il Voivod era un signore dei vampiri in un’era post-nucleare. Immortale e inarrestabile.

L’obiettovo finale di ogni artista. Michel scelse di assumere i poteri della sua creazione soffiando la vita dentro l’universo del Voivod, mettendo su una garage band per veicolare le avventure di questa creatura. Il compianto Daniel D’Amour si occupò della musica. Il ragazzo soprannominato Piggycompose un album di debutto ricco di potenza brutale, intensità metallica, virate jazz e rumore sfacciato. Daniel iniziò anche a sviluppare uno stile folle con i suoi accordi, assoli e tonalità che combinano i tecnicismi di Robert Fripp con la potenza di Tony Iommi.

Piggy lavorò duro per far diventare Away (Michel Langevin), Blacky (Jean-Yves Thériault) e Snake (Denis Bélanger) un gruppo formidabile. E ci riuscì, come dimostra la lunga lista di album e tour intrapresi nelle ultime tre decadi.

