Fino alle 21 di domani giovedì 23.08.2018 nuova allerta meteo per rischio Idrogeologico.

Il nuovo bollettino della protezione civile l’allarme, di colore giallo, è stato esteso su tutta la Sardegna. Pioggia e temporali, che in queste ore stanno creando numerosi disagi, sono previsti già nel primo pomeriggio.

E intanto esondazioni, strade e abitazioni allagate sono state segnalate in queste ore in varie zone dell’Isola: si raccomanda massima attenzione in caso di maltempo.

