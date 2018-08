Falegnami, tappezzieri, ebanisti, produttori di mobili, infissi e complementi ma anche riparatori, realizzatori di oggetti in sughero e di materiali per l’edilizia.

In Sardegna sono quasi duemila le imprese del comparto “legno e arredo”; di queste più del 75% (oltre 1.500) sono realtà artigiane, un settore in netta ripresa dopo gli anni neri della crisi che offre opportunità e lavoro a più di tremila persone (circa 1.900 addetti nel solo settore artigiano), secondo i dati certificati dall’analisi dall’Osservatorio per le PMI di Confartigianato Imprese Sardegna, su fonte Istat.

“Mobili, complementi d’arredo e tanti altri prodotti e servizi: è questo il Made in Sardegna e il Made In Italy che conquista l’estero e che esprime una forte vocazione anche nella nostra Isola, attraverso il lavoro, l’innovazione e il design delle piccole imprese – afferma Antonio Matzutzi, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna – un settore che non ci sta a essere rimpiazzato dai prodotti low cost”.

Nell’Isola, delle 1.999 imprese dell’intero comparto, 1.553 appartengono al settore Legno (1.183 artigiane), 221 dell’Arredo (artigiane 128) e 225 della Tappezzeria (196 le micro e piccole).

Dei 3.028 addetti, il 62,2% (1.884 lavoratori) è artigiano. “Le nostre piccole e medie realtà – continua Matzutzi – sono forti di una tradizione familiare nel produrre, essendo spesso imprese che si tramandano da generazioni. Ora hanno anche le capacità di innovare con una forte attenzione ai nuovi stili e alle nuove esigenze”.

A livello provinciale, il maggior numero delle imprese si trovano nel Nord (Sassari-Gallura): ben 855 attività (di cui 598 artigiane) che danno lavoro a 1.637 addetti. Segue l’area di Cagliari con 643 attività di legno-arredo-tappezzerie, di cui il 75% (482 realtà) sono artigiane per una occupazione di 408 addetti. Poi Nuoro con 343 realtà (288 artigiane) e Oristano con 158 aziende (139 artigiane). L’export del settore nel 2017 ha garantito al sistema sardo del legno e arredo, vendite all’estero per 22,5 milioni di euro.

