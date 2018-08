E’ arrivato stamani a Santa Margherita di Pula (Ca) il super yacht ‘I Dynasty’ di proprietà del magnate kazako Alijan Ibragimov.

Una nave da 4.200 tonnellate di stazza per 101 metri con piattaforma di atterraggio per elicottero e ponte per l’uscita dei tender, costruito in Germania dalla Vega Yachts. E’ il secondo yacht più grosso costruito dal cantiere tedesco.

Lo yacht, dotato di 11membri di equipaggio, può ospitare 24 persone in 12 suite. Chiaramente non è dato sapere se il miliardario kazako sia a bordo con la sua famiglia e se i suoi ospiti siano scesi a terra.

