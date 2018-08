Gravi le conseguenze della bomba d’acqua che si sta abbattendo sul Campidano. A Sanluri (Ca) sono all’opera 8 squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Cagliari con mezzi anfibi, i Sommozzatori e i Fluviali, che hanno salvato una donna anziana con una gamba fratturata (non per l’alluvione) che si trovava in uno scantinato che si stava allagando.

Un albero è caduto in via Caravaggio su un’auto. Centinaia le chiamate alla sala operativa del Comando di Cagliari.

Tutt’ora i pompieri sono impegnati in numerosi interventi. Chiuso il tratto d’accesso dalla ex Ss 131.

Inoltre sono stati segnalati danni gravissimi ad un’abitazione in viale Matteotti e in un post su Fb il sindaco ha comunicato che è giunta da Cagliaric La olonna mobile dei Vigili del Fuoco che stazionera a Sanluri tutta la notte.

Protezione civile, vigili, operai e barracelli sono al lavoro e la luce nel centro abitato è saltata da diverse ore.

