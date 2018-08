Nella serata di ieri, a Monserrato, i carabinieri hanno arrestato per furto aggravato Giordano Mulas, 28enne già noto alle forze di polizia.

Intorno alle 18.30, il ragazzo si è introdotto in due negozi tra via del Redentore e San Gottardo, rubando da ciascuno un paio di occhiali per un valore complessivo di 150 euro circa, per poi fuggire a piedi.

Il ragazzo è stato raggiunto prima da alcuni clienti e poi dai carabinieri, prontamente intervenuti per restituire gli occhiali rubati e arrestare il 28enne.

