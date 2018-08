“Temporali di forte intensità sono in atto su coste della Sardegna orientale e meridionale”. Lo scrivono gli esperti meteorologi, in allarme in queste ore per le piogge che non danno tregua all’Isola.

“La formazione temporalesca a supercella è presente nell’area di Costa Rei e Villasimius, in probabile movimento verso il centro del Golfo di Cagliari”. La situazione nella notte è stata tenuta sotto controllo dalle forze dell’ordine che, non senza difficoltà, sono intervenuti a Sanluri e a Vallermosa. Nel primo caso, le piogge incessanti hanno costretto i vigili del fuoco a istituire un Posto di comando avanzato da dove sono stati coordinati gli interventi di 8 squadre tra le quali quelle dei Sommozzatori e del Soccorso Speleo-fluviale che hanno operato con mezzi anfibi. Numerosi gli interventi dalle 17 fino a tarda notte tra i quali il soccorso ad una donna anziana con una gamba ingessata che si trovava in un piano seminterrato che si stava allagando. La conta dei danni è ancora in corso.

A Vallermosa invece un’abitazione è stata evacuata in via precauzionale: si trova infatti vicino al Rio Linus, particolarmente ingrossato a causa della pioggia e in alcuni tratti anche esondato sulla strada. Il sindaco ha quindi deciso di far allontanare gli occupanti fino a quando la situazione è ritornata alla normalità.

“I mostri modelli prevedono un pomeriggio temporalesco, con cumulati localmente elevati, su territori già coinvolti nei giorni precedenti” scrive SardegnaClima, che ricorda anche che è attiva un’allerta gialla fino alle ore 21 di oggi, emanata dalla protezione civile regionale.

Leggi anche:

Commenti

comments