A partire dalla prima partita in programma domenica 26 agosto, Cagliari-Sassauolo, sarà in vigore l’ordinanza con la quale il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda ha disposto il divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche contenute in contenitori di vetro o in lattine nelle aree in prossimità dello stadio Sardegna Arena, tra le due ore antecedenti la partita sino a due ore dopo la gara.

Per i trasgressori prevista una sanzione che va da 25 a 500 euro. Il divieto opererà in occasione delle partite di calcio disputate a Cagliari e previste dal calendario del campionato di serie A (stagione 2018-2019), dal calendario della Coppa Italia, oltreché in occasione di tutti i recuperi delle partite di calcio non disputate previste dai medesimi calendari. Saranno vincolati all’obbligo tutti gli operatori commerciali e tutti gli esercizi pubblici operanti, anche in forma ambulante, che operano nella via Pessagno, da Ponte Colombo a Ponte Vittorio e Viale San Bartolomeo, da Ponte Vittorio a Circonvallazione Sud, e nella Circonvallazione Sud, da Viale San Bartolomeo a Ponte Colombo e nel territorio da esse circoscritto.

