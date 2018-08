“Ennesima beffa per le donne delle pulizie di Teulada della Caserma Pisano”. Lo scrive Piergiorgio Piu, sindacalista della Ugl, che informa che una delegazione di lavoratrici venute da Carbonia, Giba, Teulada, perdendo ore di lavoro e con spese di viaggio “sono dovute tornare a casa perché l’Aspal ha spostato al 30 agosto l’incontro per l’esame congiunto per cambio appalto”.

“La pec informativa – continua Piu – è pervenuta agli interessati solo questa mattina alle 8.30”. Erano presenti la ditta Honos ls Ugl e la Fismic con le lavoratrici. Evidente lo stato di frustrazione delle lavoratrici che hanno lamentato l’intempestiva informazione.

“Non si può parlare di dignità, di assegni di cittadinanza, di rei” conclude il sindacalista Ugl. “Qui si parla di lavoratrici con 1 ora e 05 minuti di lavoro al giorno da contratto e paga mese di 167 euro. Chiediamo solo di lavorare per sopravvivere”.

