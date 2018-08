Le fiamme gialle della Tenenza di Iglesias (Su) hanno effettuato una verifica fiscale nei confronti di un ingegnere, che opera nel settore delle attività tecniche edilizie e industriali.

L’azione dei finanzieri, supportata dall’analisi di rischio predisposta a livello centrale nei confronti dei professionisti, si è concentrata sul corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti ai fini delle imposte dirette, dell’Iva e dell’Irap.

Il professionista ha operato per 4 anni inosservando la normativa fiscale, disattendendo gli obblighi contabili, dichiarativi e di versamento dei tributi, risultando un evasore totale. L’operazione hanno consentito di constatare la sottrazione di ricavi al fisco per 90.742 euro ed un’evasione Iva per oltre 18.000.

Commenti

comments