Si è svolta ieri sera un’entusiasmante sfida di Go Kart tra gli chef del Forte Village. Tanti i partecipanti, che si sono dati appuntamento nel circuito del Forte Village per eleggere il pilota più veloce. Tra questi, Rocco Iannone, Carlo Cracco, Alessandro Negrini e Massimiliano Mascia (ristorante San Domenico di Imola, due Stelle Michelin dal 1977) che ormai sono di casa nell’incantevole Resort nel Sud Sardegna. Ha aperto la pista lo Chef Executive, Paolo Simioni, giudice della gara.

Rocco Iannone che, con il suo inconfondibile estro napoletano, guida il ristorante omonimo affacciato sulla splendida piscina Oasis, si è aggiudicato il primo posto sul podio. Terzo posto per Alessandro Negrini del bistellato ristorante milanese “Il Luogo di Aimo e Nadia”, emblema della cucina italiana nel mondo e quinto per Carlo Cracco che, per il quinto anno consecutivo, ha scelto di condividere il suo know-how e il suo stile inconfondibile con gli ospiti del Resort.

La serata all’insegna del divertimento, ha visto la presenza di Gianluca Antonini, ex campione italiano 125 nazionale.

