Anche quest’anno Pierluigi Bersani non ha rinunciato alla vacanza a Cala Gonone, località balneare nel Comune di Dorgali (Nuoro), dove è di casa da oltre 20 anni.

L’ex segretario del Pd oggi si trovava nella spiaggia di Cala Fuili dove è arrivato con le scarpe da trekking, pantaloncini corti, Tshirt e cappellino, insieme ad un amico, dopo un’escursione. Subito è stato riconosciuto da una sindacalista della Cgil che, dopo averlo salutato, gli ha detto: “Torni presto al lavoro segretario”.

“A settembre sarò nuovamente attivo – ha risposto l’esponente di Leu – adesso mi lasci godere questo paradiso”. Bersani, che è un grande conoscitore di tutto il territorio dorgalese, non perde occasione per fare una puntatina in Barbagia, dove ama trascorrere le sue vacanze insieme a degli amici pastori tra la natura e il buon cibo.

