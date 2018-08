Incidente stradale in serata in via Is Mirrionis, a Cagliari. Entrambi i veicoli coinvolti, un’auto e una moto, stavano percorrendo via Is Mirrionis in direzione San Michele.

All’altezza del pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità, il conducente della moto, un minorenne cagliaritano, per cause in fase di accertamento ha perso il controllo della moto andando a tamponare una Fiat Punto, guidata da una 43enne cagliaritana.

Il conducente della moto, rimasto ferito dopo l’urto, è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza e trasportato all’ospedale Santissima Trinità, con assegnato codice giallo dove è stato ricoverato.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

