Tutti gli ascensori dell’ospedale Sirai di Carbonia sono fuori uso. Questo video è stato girato ieri, 23 agosto, alle 13,20 al piano terra del nosocomio sulcitano. “Tutti, tutti! gli ascensori fuori uso. Un ospedale da 5 piani con un cardiopatico che deve raggiungere 5 piani a piedi”, dice Pili.

“Mentre dilapidano soldi per l’eliturismo milionario negli ospedali non riescono a far funzionare nemmeno gli ascensori. Potrebbe essere una strategia per incrementare i voli dell’elicottero dal piano terra al 5° piano! Stanno riducendo la sanità ad un disservizio totale -prosegue Pili -, abbandono e negligenza!”.

“La coppia di fatto, Arru & Moirano, ha distrutto la sanità sarda, umiliano i pazienti, mortificano medici e operatori sanitari! È la riforma della mortificazione sanitaria che sta mettendo in ginocchio ospedali, nega servizi e analisi, vieta il pronto soccorso e azzera i diritti del malato”, afferma il leader di Unidos.

“Questo video denuncia – conclude Pili – conferma quello che sta accadendo quotidianamente nella sanità sarda con ospedali che cadono a pezzi e ascensori totalmente fuori uso! Siamo nel terzo mondo! Con incapaci alla guida della sanità sarda”

Commenti

comments