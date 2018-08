Nel corso della notte i Carabinieri della Compagnia di Cagliari hanno arrestato due persone in flagranza per furto con destrezza, resistenza a pubblico ufficiale e porto abuso di coltello.

Intorno alla mezzanotte e mezza i militari del Radiomobile sono intervenuti in Piazza San Sepolcro perché Arona Ceesay, 18enne gambiano, residente a Capoterra (Ca), approfittando di un momento di distrazione di una ragazza di Tortolì (Nu), si è impossessato della sua borsa rubando poco meno di 50 euro, per poi darsi alla fuga. L’uomo poco dopo è stato bloccato dai militari dopo una breve colluttazione. La refurtiva è stata restituita alla ragazza. Ceesay, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di via Nuoro in attesa della convalida dell’arresto.

Un altro intervento alle 3,30 di stamani, quando i militari della stazione di Pirri hanno arrestato Giuseppe Caredda, pizzaiolo cagliaritano 34enne con precedenti. L’uomo è stato notato nei pressi di un noto luogo di spaccio e, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico tipo “pattadese” della lunghezza di 20 centimetri, di cui 9 di lama. L’accusa è di detenzione abusiva di arma da taglio.

