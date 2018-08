Una rivista per far conoscere Villasimius: non solo le sue famose spiagge, ma anche la natura incontaminata di tutto il territorio, la storia, la cultura e l’enograstronomia.

Promosso dal Comune di Villasimius in collaborazione con Villasimius Turismo, il Villasimius Magazine è edito in un pratico formato da borsetta, patinato ed elegante, e distribuito nella sede dell’Ufficio Turistico e nelle strutture facenti parte del Consorzio Turistico Villasimius. “Villasimius è una meta da scoprire, e in queste pagine c’è tutto ciò che serve per accompagnare e guidare il visitatore nel suo viaggio.

Il Villasimius Magazine è uno strumento di promozione che ci auguriamo varchi i confini dell’Isola e della Penisola e arrivi il più lontano possibile per far conoscere il nostro territorio”, afferma il sindaco Gianluca Dessì. La rivista include non solo una versione in italiano e inglese, ma anche un’edizione in francese e tedesco. Vuole essere inoltre uno strumento per rimodulare i flussi turistici verso le spiagge, anche quelle meno note ma altrettanto suggestive come Piscadeddus, Cala Burroni, Santo Stefano, Manuntzas, Is Traias e Proceddus. Ogni spiaggia è dotata di uno speciale QR code attraverso il quale è possibile, in modo semplice e immediato, visualizzare il percorso per raggiungerla. Un ulteriore QR code conduce direttamente al sito ufficiale di Villasimius Turismo.

“Nell’ottica di contenere gli sprechi, abbiamo deciso di distribuire la rivista a fronte di un contributo di 1 euro, per disincentivarne l’abbandono su una panchina da parte di chi non è veramente interessato a informarsi per conoscere la nostra terra”, spiega Michela Erdas, amministratrice di Villasimius Srl, l’ente comunale che gestisce Villasimius Turismo. “L’esperimento sta andando piuttosto bene – aggiunge Erdas – e abbiamo già avuto dei feedback molto positivi”.

