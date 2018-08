Per lunedì 27 agosto i tecnici di Abbanoa hanno in programma due interventi con conseguente sospensione dell’erogazione della fornitura. Il primo riguarda l’efficientamento del partitore al servizio della borgata di Campanedda a Sassari. In questo caso i rubinetti rimarranno all’asciutto dalle 8 alle 18. Il secondo sarà effettuato nella zona di Cortexandra a Sestu per permettere lavori di sistemazione e riqualificazione dell’ex strada statale 131. Il blocco della fornitura della risorsa idrica è previsto dalle 8 alle 14. Le squadre di Abbanoa saranno mobilitate per limitare quanto possibile i disservizi ed effettuare le manovre in rete per il ripristino dell’erogazione in tempi rapidi.

Commenti

comments