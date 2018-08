Il Tribunale di Cagliari ha respinto il reclamo di una cliente di Abbanoa contro l’ordinanza che confermava lo slaccio della fornitura del servizio idrico messo in pratica dal gestore, per morosità pregressa.

La donna, alla quale è stato anche revocato il gratuito patrocinio statale per lite temeraria, sosteneva di non dove pagare i consumi dell’utenza perché aveva ereditato l’abitazione nel 2011, ma per gli anni successivi non aveva provveduto a saldare le bollette accumulando un debito di oltre 4mila euro.

Anche la regolarizzazione della voltura per successione dell’utenza era stata presentata in ritardo. A carico della cliente si sono aggiunte anche le spese legali di 1.500 euro.

