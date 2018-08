Dopo le abbondanti piogge che hanno creato non pochi problemi, in Sardegna torna il pericolo degli incendi. La Protezione civile regionale ha diramato per la giornata di sabato un bollettino di allerta, anche in vista dell’annunciato arrivo di venti forti di maestrale.

Rischio incendi con pericolosità alta – codice arancione – nell’area compresa tra Santa Tersa di Gallura, Olbia e San Teodoro.

Allerta media – con codice giallo – tra Sassari e Alghero, nel Nuorese e su tutta la costa da Orosei, Cala Gonone, Arbatax e poi più a sud, Muravera, Costa Rei, fino ad arrivare a tutta la fascia costiera cagliaritana.

