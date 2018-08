Incidente sulla Statale 126 a Guspini. Un bambino di dieci anni è stato trasportato in ospedale a Cagliari in elicottero, le sue condizioni fortunatamente non sono gravi.

Il bambino si trovava in sella a una mini moto quando, per cause non ancora accertate, si è scontrato con un’auto. Immediata la richiesta di soccorsi e l’arrivo sul posto dei carabinieri e del 118.

Poi è stato deciso, in via precauzionale, il trasferimento in elicottero a Cagliari. I carabinieri stanno ora lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente.

