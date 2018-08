La polizia ha denunciato K.N.K. 36enne romena, per oltraggio e resistenza a Pubblico ufficiale. Nel pomeriggio di ieri, il Centro operativo ha inviato due equipaggi della squadra Volante in via Dei Conversi, dove era stata segnalata una lite animata tra quattro persone.

Gli agenti hanno subito notato le persone (due coppie) intente a discutere urlando fra loro, scambiandosi minacce reciproche ed epiteti offensivi.

Le persone sono risultate essere vicini di casa: separate e ascoltate per risalire al motivo della lite, i poliziotti hanno scoperto motivi di difficile convivenza all’interno dello stabile in cui le due coppie abitano.

La situazione stava rientrando con non poca fatica alla normalità ma una donna, con un comportamento incessantemente provocatorio, si è diretta più volte verso i componenti dell’altra coppia, cercando di aizzarli e rendendo sempre più difficoltosa l’opera di mediazione. La donna, invitata più volte a cessare il proprio atteggiamento ostile, ha invece continuato inveendo contro i poliziotti, apostrofandoli con offese e insulti.

Accompagnata in Questura, nel corso della redazione degli atti, K.N.K. ha proseguito nell’offendere ed insultare gli agenti.

