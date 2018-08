Il presidente della Regione, Francesco Pigliaru, e l’assessora dell’Ambiente, Donatella Spano, hanno chiamato questa mattina il sindaco di Bono, Elio Mulas, per esprimere vicinanza alla popolazione, colpita ieri da una violenta bomba d’acqua che ha causato danni in paese.

Il presidente Pigliaru e l’assessora Spano hanno assicurato al primo cittadino un concreto sostegno, ricordando, come fatto in precedenza per altri amministratori colpiti da simili eventi, di aver avviato le procedure per chiedere lo stato di emergenza e invitato l’amministrazione comunale a procedere con le segnalazioni e le stime dei danni per un pronto ristoro.

