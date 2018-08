“Ritengo che sia importante dare gli strumenti ai turisti per scoprire capoluoghi più piccoli, ricchi di proposte culturali, perché non siano solo i posti classici come Roma o Firenze a essere visitati”.

Lo ha detto il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, a Nuoro per la 118/a edizione della Festa del Redentore, il festival del folklore sardo. “Nel momento in cui si lavorerà sulla legge di bilancio – ha aggiunto – cercheremo di prendere in considerazione i circuiti che sembrano minori ma che in realtà sono di primaria importanza”.

Commenti

comments