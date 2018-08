“Con la presente si vuole portare alla Vostra attenzione un possibile problema che ci è stato segnalato dai nostri Cacciatori, i quali, anche per le finalità di questa Associazione, sono sensibili e attenti alle problematiche che potrebbero causare danni ambientali”.Lo scrive Marco Efisio Pisanu, presidente dell’Associazione ‘Caccia Pesca Ambiente’ al sindaco di San Vito (Su) ed alla Protezione civile della Sardegna segnalando l’ostruzione del passaggio dell’acqua su un ponte in agro di San Vito.

“Le foto che vi inviamo in allegato, si riferiscono allo scarico acque di un attraversamento stradale sito in agro del Comune di San Vito (coordinate 39°28’30,68″N – 9°32’32,84″E). Come potrete notare dalle immagini – segnala Pisanu -, i bocchettoni per l’attraversamento delle acque sono quasi completamente otturati da pietre e altri detriti.

La comunità di San Vito nell’Ottobre del 1951 fu colpita da una grave inondazione, non vorremmo che l’abbandono della manutenzione a questi convogliatori di acque reflue possa essere causa di ulteriori danni in caso di precipitazioni di una certa intensità. Con la speranza di aver fatto cosa gradita per aver segnalato questa problematica – conclude Pisanu – , ci si augura che al più preso sia ripristinato il tutto”.

