Più di 4000 presenze in due giorni, oltre 140 tatuatori provenienti da tutto il mondo e 20 hobbisti in oltre 7mila metri quadri con una sala gestita dall’Accademia d’arte “Santa Caterina” che anche oggi proporrà un laboratorio gratuito per scrittori, illustratori e tatuatori, street food e le birre artigianali “Brew Bay Beer”. Sono i numeri dell’edizione numero 11 dell’unico evento a carattere regionale dedicato al tatuaggio e alla body art che ogni anno porta all’hotel Setar di Quartu Sant’Elena oltre 10mila appassionati che arrivano in tre giorni da tutta la Sardegna.

Continuano le performance che tra venerdì e ieri hanno portato migliaia di giovani sotto il palco. Oggi alle 17 inizierà l’ultimo workshop dell’Accademia d’arte di Cagliari “ritratto e tatuaggio per scrittori, illustratori, pittori e tatuatori. Alle 19 si esibirà “Circo Retrò”, una performance di atleti che si esibiscono con molteplici attrezzi del secolo scorso. Tra di loro anche un lanciatore di coltelli.

Mentre alle 20 inizierà il Tattoo Contest che premierà i migliori tatuaggi realizzati in Convention e fuori Convention nelle cinque categorie di realistico, figurativo, giapponese, tribale e traditional.

I cancelli dell’hotel Setar (ingresso via S’Oru e Mari) apriranno anche oggi alle 15 e la terza e ultima giornata si chiuderà con le performance alle 22.30 di Fred Kyrel, il fotografo francese in grado da otto anni di “cucire” addosso alle sue modelle abiti su misura realizzati con corde colorate di canapa e perline e vanta collaborazioni, tra le altre, con la stilista di Lady Gaga e con quella di Madonna.

Lo spettacolo di Fred Kyrel sarà preceduto dal dj set di Piraz (alle 22) che inizierà dopo il Contest.

La madrina dell’evento del 2018, Riae, pin-up punk sardo irlandese delle SuicideGirls anche oggi incontra il pubblico.

Lo staff quest’anno ha dedicato la XI edizione al caro amico e collega Carlo Articolo scomparso improvvisamente poche ore prima dell’inizio della Convention.

Domenica 26 agosto, ingresso 10 €, consumazione compresa

17.00/19.00 Workshop dell’Accademia d’arte di Cagliari. Ritratto e tatuaggio per scrittori, illustratori, pittori, tatuatori. Insegnante: Giorgio Binnella

19.00 spettacolo Circo Retrò

20.00/22.00 Tattoo Contest

22.00 Piraz dj set

22.30 Performance di Fred Kyrel

