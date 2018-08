Sebastian Vettel ha vinto il Gp del Belgio, 13/a gara del mondiale di Formula 1, conquistando la quinta vittoria stagionale. Il pilota della Ferrari ha preceduto il rivale per il titolo, Lewis Hamilton (Mercedes), che era partito dalla pole position, e l’olandese Max Verstappen (Red Bull), terzo.

LA GARA – Incidente in partenza nel Gp del Belgio, prova del mondiale di Formula 1 che si disputa sul circuito di Spa. In fondo alla griglia, la McLaren di Fernando Alonso è stata tamponata in frenata dalla Renault di Nico Huelkenberg ed è decollata sopra la Sauber di Charles Leclerc prima di ricadere a terra alla prima curva. I piloti sono rimasti indenni e in pista è entrata la safety car. LE FOTO DELL’INCIDENTE Nelle prime file Lewis Hamilton, al via dalla pole position, è stato presto superato dalla Ferrari di Sebastian Vettel, partito al suo fianco. Problemi per Kimi Raikkonen, costretto a rientrare ai box con una gomma forata.

La gara è ripresa regolarmente al quarto giro, con l’uscita di pista della safety dopo che la curva 1 è stata ripulita dai detriti. I piloti coinvolti nell’incidente al via – Alonso, Huelkenberg e Leclerc – sono stati costretti al ritiro. Raikkonen è rientrato in pista dopo aver cambiato pneumatici, cosa che peraltro hanno fatto molti altri piloti che pure non avevano subito danni, e anche Daniel Ricciardo, che ha dovuto cambiare l’alettone posteriore, ha ripreso la corsa ma con due giri di ritardo. In testa c’è Vettel, davanti a Hamilton, alle Force India di Sergio Perez ed Esteban Ocon e alla Red Bull di Max Verstappen. Raikkonen è quindicesimo.

