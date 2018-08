Una festa per i bambini, che ha tanto da insegnare anche ai più grandi. Comincia venerdì a Guspini la sesta edizione del festival “Bimbi a bordo”. Settantuno gli appuntamenti in programma fino al 2 settembre tra teatro, incontri, laboratori e proiezioni. La letteratura sarà la vera star della manifestazione organizzata dall’associazione culturale Incoro con il contributo, tra gli altri, anche della Regione: fiaba e leggenda saranno i protagonisti della rassegna intitolata “attraversare il mondo, sentieri e labirinti dell’immaginario”.

Il quartier generale sarà il centro di Guspini: il cuore della rassegna è nelle case a corte. “Leggere – ha detto la direttrice scientifica Mara Durante – ci soccorre nella necessità di dare ordine al caos dell’esistenza, di trovare il bandolo della matassa, scompaginando il noto e al possibile”. Tra i tanti temi trattati anche quello dei viaggi e dell’accoglienza. Bambini e ragazzini in prima linea. Hanno letto i libri degli ospiti e sono pronti a fare domande. E a muovere eventuali obiezioni. C’è anche una direttrice scientifica junior. “Presenteremo alcune serate – ha detto Chiara, 13 anni – anche con le interviste. La più grande sono io, la più piccola ha cinque anni”. Il labirinto del Minotauro, rappresentato nella locandina dell’evento, diventa anche il simbolo di un percorso che accoglierà più di venti tra autori, illustratori, registi.

Tra gli ospiti anche Roberto Innocenti, unico italiano ad aver vinto l’Hans Christian Andersen award per il contributo alla letteratura per ragazzi. Presenti anche Monica Morini, Alfredo Stoppa, Anna Cerasoli, Beniamino Sidoti, Matteo Razzini e Alessandro Sanna. Importante anche la collaborazione con le scuole e con gli insegnanti. Durante la manifestazione si svolgerà anche il raduno nazionale degli infioratori che decorerà il viale della Libertà a partire da sabato. Ci saranno anche mostre e film. L’anteprima sarà il 30 agosto alle 21.30 in piazza Sa Mitza Santa Maria con la proiezione del film d’animazione Ernest e Celestine.

Commenti

comments