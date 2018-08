Sino alla data del 27 ottobre 2018, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e il divieto di transito nel tratto interessato dai lavori nella via Pastrengo e nel vico Pastrengo.

Le limitazioni valide nella fascia oraria 0-24, si sono rese necessarie per consentire la messa in sicurezza dal rischio sink-hole delle sovrastrutture stradali, così come specificato dall’ordinanza n. 1866 del 27 agosto 2018 a firma del dirigente del Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e reti

