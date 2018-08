Matrimonio possibile tra Pd e Campo Progressista in vista del voto per le Regionali di febbraio. Dopo le aperture al mondo dei sindaci da parte del segretario dem, Emanuele Cani, e mentre il nome di Massimo Zedda continua ad essere il più gettonato tra i candidati del centrosinistra alla carica di governatore, oggi l’ex senatore Luciano Uras conferma la volontà di “lavorare alla costruzione di una originale coalizione programmatico-politica dove il civismo democratico e la partecipazione diretta di persone e popolo siano elementi costitutivi”.

“E’ tempo di decisioni di coraggio e innovative – scrive l’ex parlamentare in una nota – condivido con Cani una storia comune di impegno politico e parlamentare e considero lui e la sua segreteria seri interlocutori”.

Secondo Uras, però, “sarebbe sbagliato insistere su vecchie formule di schieramento che sacrificano la sostanza della battaglia politica finalizzata alla soluzione dei problemi.

Abbiamo l’obiettivo di costruire il futuro – argomenta l’esponente di Cp – partendo dai bisogni e dai diritti, coniugandoli con i nuovi doveri di partecipazione attiva e responsabile”. L’ex senatore ritiene inoltre necessario “superare le ragioni delle divisioni per costruire il bene comune di tutti i sardi: in questo sta la ragione dei prossimi appuntamenti politici bilaterali. In questo senso – incalza Uras – riteniamo importante una decisa accelerazione, in previsione del confronto generale”.

