Si era presentato in una rivendita di biciclette richiedendo la riparazione dello pneumatico ma durante l’esecuzione del lavoro è nata una lite tra il cliente e uno dei due rivenditori: è accaduto il 24 agosto, intorno alle 13, nel negozio di via Sassari, a Cagliari.

Durante la colluttazione è fortunatamente intervenuto un altro commerciante che ha separato i tre mettendo in fuga il giovane. I carabinieri sono intervenuti sul posto e, dopo alcune indagini, sono risaliti al responsabile, un 18enne originario del Gambia. Secondo le dichiarazioni dei proprietari del negozio di bici la discussione, poi sfociata in lite, è nata per futili motivi. Il 18enne è stato quindi individuato e denunciato.

