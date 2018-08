Maxi sequestro di droga e arresto di due persone con piccoli precedenti di polizia da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari, coordinati dal Tenente Colonnello Ivan Giorno e dal Maggiore Michele Cappa, coadiuvati dai colleghi delle compagnie di Cagliari e Quartu Sant’Elena e da un’unità del Nucleo cinofili di Cagliari.

Sono finiti nel carcere di Cagliari-Uta, sorpresi in flagranza di reato, Alessio Pistis 38enne di Cagliari, titolare del circolo privato “Number One” a Pirri e Mirko Locci, 28enne di Seulo (Su) ma domiciliato a Selargius (Ca), disoccupato. I militari hanno effettuato il blitz ieri sera a Pirri (frazione di Cagliari) ed hanno sorpreso Alessio Pistis, all’ingresso del circolo Number One con un involucro contenente 30 dosi di cocaina per un peso complessivo di 11 grammi, un pezzo di hashish da 25 grammi, nascosto nel bancone di mescita del circolo, la somma contanti di euro 830 ritenuta provento di precedente attività di spaccio, tre scatole con 133 cartucce calibro 40 S.W., nascoste nella sua abitazione, in ottimo stato di conservazione.

Locci, che ha tentato la fuga a bordo del suo scooter Yamaha Tmax, è stato bloccato dopo un breve inseguimento a Cagliari e aveva nel marsupio 2 frammenti di hashish di circa2 grammi, 110 euro ritenuti provento di spaccio, una banconota da 50 euro falsa, 3 confezioni di mannitolo per 40 grammi, custodite all’interno del vano portaoggetti, due bilancini di precisione e materiale vario per confezionamento dosi.

All’interno di un garage di cui è stata accertata la condivisa disponibilità, in pieno centro di Cagliari, in Via Pineta, i Carabinieri hanno trovato 37 confezioni di hashish per un peso complessivo di kilogrammi 35 circa e per un valore sul mercato, all’ingrosso di oscillante tra i 150mila e i 200 mila euro. Locci e Pistis sono stati portati nel carcere di Cagliari-Uta, a disposizione del pm Alessandro Pili, che ha coordinato le indagini.

