E’ stato pubblicato il bando dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Italia per gli studenti e lo staff con esigenze speciali relative a condizioni fisiche, mentali o sanitarie in mobilità per studio, traineeship e attività didattica e formazione. All’Università di Sassari, al momento, i finanziamenti sono riservati agli studenti in mobilità a fini di studio e di tirocinio.

Gli studenti interessati dovranno consegnare la modulistica compilata e la documentazione richiesta all’Ufficio Relazioni Internazionali durante gli orari di apertura (dal lunedì al venerdì 10:30-12:30, palazzo Zirulia piazza Università). Le candidature possono essere presentate entro l’11 settembre 2018. I fondi vengono erogati unicamente sotto forma di rimborsi per costi reali sostenuti dagli studenti con esigenze speciali nel corso della mobilità.

Nel caso le richieste siano superiori alla disponibilità di fondi, l’assegnazione sarà fatta sulla base della percentuale di invalidità risultante dal certificato allegato alla candidatura.

