“Si parla di Massimo Zedda come candidato alla Presidenza. Quella candidatura funzionerebbe solo se il passo indietro dei partiti fosse sostanziale e se si proponesse un programma che mette davvero al centro la Sardegna e i sardi in Europa e nel Mediterraneo e un’azione davvero dialettica con lo Stato italiano”. Lo scrive su Facebook, il sindaco di Bortigiadas e presidente dell’Anci, Emiliano Deiana.

L’esponente del Pd entra a gamba tesa nella discussione sulle prossime regionali che sta animando il dibattito politico di questi giorni di fine agosto. “Il Centrosinistra se si presenta in maniera ‘classica’ verrà travolto anche se candida Diego Maradona. Così come verrebbe travolto se tentasse un maquillage dell’ultima ora – spiega ancora – In realtà servirebbe cambiare completamente il paradigma e fare come si faceva ‘anticamente’ nei comuni: proporre una grande coalizione Civica con un passo indietro reale e non formale dei partiti per promuovere altre idee e altre persone”.

Deiana parla anche degli sfidanti: “M5S è già pronto ai nastri di partenza. Ha il candidato alla presidenza. Ha i candidati nei collegi. Ha dalla sua il 43% raggiunto alle elezioni politiche che, anche in caso di tracollo, non scenderà oltre una certa soglia. Centrodestra e Centrosinistra sono invece due facce della stessa medaglia: senza candidato alla presidenza. Senza coalizione definita – osserva – Resta un po’ nebulosa anche la galassia dell’Autodeterminazione che, pare, correrà fuori dagli schieramenti tradizionali”. Quanto al Centrodestra, “che è messo, forse, pure peggio del Centrosinistra, risolve tutto con ‘tanto c’è Salvini’. Poi approfondisci e non hanno candidati credibili da spendere per la presidenza e – conclude – non hanno chiuso il perimetro della coalizione”.

