Instagram scende in campo contro gli account fasulli. Il social network ha annunciato che nelle prossime settimane consentirà agli utenti di avere informazioni sui membri più popolari della piattaforma. La novità arriva insieme ad altre due, sempre in chiave sicurezza: l’estensione dei profili verificati (quelli con la “spunta blu”) e l’autenticazione a due fattori attraverso app esterne.

Per dar modo agli utenti di controllare l’autenticità dei profili in cui si imbattono, Instagram sta per introdurre “About this account”, una sezione che raccoglie una serie di informazioni sugli account che hanno molto seguito: la data di iscrizione e il Paese di provenienza, i cambi di nome fatti nell’ultimo anno e le eventuali pubblicità in corso.

“La nostra community ci ha detto che è importante comprendere gli account che raggiungono molte persone, specie se condividono informazioni su attualità, politica e società”, spiega in un post Mike Krieger, cofondatore e direttore tecnico di Instagram.

Accanto a questo strumento, il social delle immagini ha deciso di consentire agli account con molto seguito – non solo a personaggi e aziende – di richiedere la “spunta blu” che, accanto al nome, indica un profilo verificato, quindi non fake.

Il terzo cambiamento riguarda l’autenticazione a due fattori, che d’ora in poi potrà essere fatta usando applicazioni esterne ad hoc.

