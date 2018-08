E’ in corso da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro una indagine su un recente caso di truffa in danno di anziani e invalidi, consumato da persone vestiti in abito civile che indossavano una pettorina di colore scuro con la scritta “Polizia”, fingendosi quindi poliziotti di un Commissariato.

I truffatori falsi poliziotti, accampando prima delle sedicenti questioni di servizio e di giustizia, hanno messo in scena un copione consolidato, chiedendo di controllare i numeri seriali delle banconote possedute in casa, al fine di verificarne la validità e l’integrità, per poi rubarle, approfittando del momento di distrazione delle ignare vittime, creato da loro ad arte.

I Carabinieri, per evitare il ripetersi di simili fatti, invitano tutti a prestare la massima attenzione e ad avvisare,in caso di incontro di questi personaggi, a mettersi in contato con il 112.

