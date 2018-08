Maxi rissa a colpi di bottiglie, nella tarda mattinata di oggi, a Cagliari.

Coinvolti una decina di stranieri quasi tutti nordafricani. L’episodio è avvenuto poco dopo le 13 in piazza del Carmine. Per motivi ancora sconosciuti, forse legati dall’abuso di alcol, un gruppetto ha iniziato a discutere ma poi la lite è degenerata, trasformandosi in una rissa vera e propria con calci, pugni e bottigliate.

Le persone che transitavano nella zona si sono accorte di quanto stava accadendo e hanno chiamato il 113. Sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra volante, ma nel frattempo gli stranieri erano già fuggiti. Un cittadino del Gambia è stato accompagnato in ospedale con una ferita a un braccio provocata da una bottigliata. Sono in corso le indagini da parte della Polizia per identificare tutte le persone coinvolte.

Commenti

comments