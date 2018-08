Dopo le diverse segnalazioni di cittadini e imprese, per gli insopportabili miasmi derivati dal centro di compostaggio dei rifiuti dell’area industriale di Pratosardo a Nuoro, il deputato M5S Alberto Manca lancia un appello alla Regione perché adotti una delibera che possa superare il problema del compostaggio all’aperto.

Manca ha anche incontrato il direttore del Consorzio industriale Salvatore Serra e il responsabile dell’impianto Angelo Manca. Un confronto nel quale è emerso “che le cause dei miasmi sono dovute al fatto che una parte del processo di lavorazione dei rifiuti avviene all’esterno dei locali dello stabilimento, per questo il locale necessita di lavori di miglioramento – osserva il parlamentare – Già a maggio il Consorzio aveva chiesto alla Regione un finanziamento di 480 mila euro necessario per realizzare la torre di lavaggio, l’intervento di chiusura del processo di maturazione finali dei rifiuti, nonché per acquistare i teli mobili per il compost. La Regione aveva assicurato che le risorse, dopo una delibera per il settore che avrebbe riguardato anche altri enti, sarebbe arrivata a fine 2018, ma oggi – ha rimarcato Manca – la situazione ha raggiunto livelli di criticità talmente alti da non poter più aspettare”.

“Confido nella volontà di risolvere immediatamente il problema causa di disagio per tutti i cittadini che frequentano la zona e per le imprese presenti a Pratosardo – ha concluso il deputato M5S – già in difficoltà per la perdurante crisi economica”

